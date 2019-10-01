بدوي يأمر بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

أمر الوزير الأوّل نور الدين بدوي أعضاء الحكومة بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأضاف الوزير، أن هذا الأمر سيسمح بتنظيم الإنتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل في أحسن الظروف.

ووجّه الوزير التعليمة إلى أعضاء الحكومة والدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية.

كما شدد بدوي على ضرورة السهر كل فيما يخصه على الإستجابة على عجل لكل الإلتماسات الواردة من السلطة المستقلة.

ودعا إلى السهر على وضع مجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها تنظيم جيد لهذا الإستحقاق الإنتخابي بكل جوانبه تحت تصرفها.

وألّح بدوي على ضمان السير الأمثل في ظل إحترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية.

وأضاف الوزير، في تعليمته “إنكم مكلفون بالسهر طبقا للقانون على تزويد هذه السلطة المستقلة بكل معلومة أو وثيقة تراها ضرورية لتجسيد مهامها”.

وطالب بدوي بضرورة إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية هذا الإقتراع.

لا سيما استعمال الممتلكات والوسائل العمومية لفائدة أي حزب أو مترشح ما المحظور بموجب القانون.

كما دعا إلى تفادي أي سلوك آخر قد يمس بشرعية هذا الإقتراع الذي يجب أن تتوفر فيه كل شروط الحياد والنزاهة والشفافية.

وكلّف بدوي وزير الشؤون الخارجية بالتشاور مع السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات واتخاذ كل التدابير اللازمة في مجال تحضير وسير عمليات تصويت الجالية المقيمة بالخارج.

من جهته كلّف بدوي وزير الداخلية بالسهر والتنسيق مع الولاة على وضع مصالح الإنتخابات على مستوى البلديات والولايات تحت التصرف الكامل للسلطة المستقلة من أجل تحضير وتنظيم وسير الإنتخابات.

كما سيتم وضع وسائل الإتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للمديرية العامة للمواصلات الوطنية الضرورية لحسن سير العملية الإنتخابية تحت تصرف السلطة المستقلة.

ويتعين على وزير العدل حافظ الأختام اتخاذ التدابير التي تسمح بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 19_07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

أما وزير المالية فيتعين عليه السهر على رصد الإعتمادات الضرورية والكافية لضمان السير الحسن للسلطة المستقلة.

كما سيقوم وزير المالية بتحويل الميزانية المخصصة للإنتخابات لحساب هذه السلطة.

وتكلف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بإسداء التعليمات إلى الهيئات الموضوعة تحت وصاية قطاعها قصد الإستجابة لكل الطلبات الواردة من السلطة المستقلة ذات الصلة بالعملية الإنتخابية.

كما يكلف وزير الإتصال بضمان وتسيير إستعمال وسائل الإعلام من قبل السلطة المستقلة، ووضع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاعه تحت تصرف هذه السلطة.