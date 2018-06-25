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بدوي يبحث عن سلامة الحجاج

الوطني
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بدوي يبحث عن سلامة الحجاج
بقلم إيمان ض

أكّد المدير العام للدفاع المدني للمملكة العربية السعودية، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، أنّ زيارته للجزائر “سمحت بالتبادل مع الحماية المدنية الجزائرية معلومات عديدة حول إجراءات و متطلبات سلامة الحجاج”.

وأكّد المسؤول السعودي أنّه تحادث مع وزير الداخلية والجماعات المحلية في عدة مواضيع تنصبّ في هذا الجانب.
يشار إلى أنّ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي استقبل بالجزائر العاصمة.
المدير العام للدفاع المدني للمملكة العربية السعودية، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، بحضورالعقيد مصطفى لهبيري.


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