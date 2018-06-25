بدوي يبحث عن سلامة الحجاج

أكّد المدير العام للدفاع المدني للمملكة العربية السعودية، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، أنّ زيارته للجزائر “سمحت بالتبادل مع الحماية المدنية الجزائرية معلومات عديدة حول إجراءات و متطلبات سلامة الحجاج”.
وأكّد المسؤول السعودي أنّه تحادث مع وزير الداخلية والجماعات المحلية في عدة مواضيع تنصبّ في هذا الجانب.
يشار إلى أنّ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي استقبل بالجزائر العاصمة.
المدير العام للدفاع المدني للمملكة العربية السعودية، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، بحضورالعقيد مصطفى لهبيري.
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