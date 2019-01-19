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بدوي يتابع النهار.. وهكذا أمر بالتكلف بعمي الشيخ لزرق من معسكر

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بدوي يتابع النهار.. وهكذا أمر بالتكلف بعمي الشيخ لزرق من معسكر بدوي
بقلم مصطفى.ق

نشر وزيرر الداخلية نور الدين بدوي في صفحته الرسمية على تويتر منشورا بخصوص حالة “عمي الشيخ لزرق” القاطن في معسكر.

حالة عمي لزرق تناولتها النهار تي في و موقع النهار أون لاين  من البدية الى النهاية، وكانت أول وسيلة إعلامية تتطرق لها.

ونشر بدوي انه أُسدى تعليمات للتكفل بحالة الشيخ و وضع مسكن لائق تحت تصرفه،بالتنسيق مع سلطات الولاية.

وبهذا تكون النهار ساهمت في التكفل بعمي لزرق الذي كان يقطن داخل كوخ يفتقر لمتطلبات الحياة الكريمة زيادة على مرضه.


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