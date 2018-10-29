بدوي يتباحث سبل تعزيز التعاون مع القطريين في مجال التنمية المحلية

تباحث وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي،مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري،عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي،على مستوى المحلي وتبادل الخبرات لفائدة التنمية المحلية .

وحسبما نشره نور الدين بدوي على صفحته الرسمية “الفايس بوك” ،أنّ الجانب القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ثمن مشاركة الجزائر في المراسيم الرسمية لافتتاح الطبعة 12 لمعرض “ميليبول بقطر”، معتبرا أن الجزائر دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال بدوي،إنّ هذا اللقاء فرصة لتثمين المستوى الايجابي للتعاون الثنائي بين البلدين ، والتأكيد على ضرورة تعزيزه ليشمل التعاون الاقتصادي على المستوى المحلي و تبادل الخبرات لفائدة التنمية المحلية.

من جانب آخر، سمح هذا اللقاء بتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة سنة 2016 و سبل توسيعها لتشمل المجالات ذات الصلة بمحاربة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود

و كذا تبادل الخبرات في مجال التعاون الشرطي و الحماية المدنية و الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة و التجارب الرائدة في المجال.