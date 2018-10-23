بدوي: يجب منع البناءات على ضفاف الاودية

ألح وزير الداخلية ، نورالدين بدوي، اليوم بالعاصمة، في ختام الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث على ضرورة منع البناءات غير القانونية على ضفاف الاودية.

واوضح الوزير ان هناك توصيات منبثقة عن هذا اللقاء تتطلب تطبيقا فوريا خاصة التي تقترح منع البناءات على ضفاف الاودية.

و دعا بدوي الى اتخاد تدابير واجراءات على المستوى المحلي تهدف الى منع كل البناءات على مجاري الوديان.

مضيفا ان ذلك يجب ان يتم بعد احصاء وتقييم جيوب البناءات غير القانونية.

واشار بدوي الى فتح المدرسة الوطنية لتكوين الموارد البشرية للجماعات الاقليمية بتلمسان قبل نهاية السنة من اجل تسيير مخاطر الكوارث.