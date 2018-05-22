بدوي يجتمع بإطارات الوزارة لدراسة آخر المستجدات

أشرف اليوم وزير الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية على اجتماع موسع للمدراء العامين والإطارات المركزية بالوزارة خصص لعدة ملفات.

وتمحورالاجتماع حول العملية التضامنية لشهر رمضان وظروف تسيير تنظيم عملية الحج لموسم 2018

إضافة إلى تحضير موسم الإصطياف المقبل ومخطط عمل برنامج الطاقات المتجددة.

وفي بيان للوزارة أكد بدوي على ضرورة التكفل التام بالعائلات المعوزة خلال رمضان.

وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المكرسة للدور الاجتماعي للدولة.

كما امر بتنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات المعنية يكلف بوضع جميع الميكانيزمات الكفيلة بمراجعة أسلوب توزيع هذه الاعانة الاجتماعية.

من جهة اخرى، إستمع بدوي إلى تقرير عن عملية الحج موسم 2018.

حيث أكد المدير العام المكلف بتسيير هذا الملف أن “عملية الحج تسير في ظروف حسنة”.

وفي هذا السياق ذكر الوزير بالتسهيلات الواجب وضعها خاصة لعصرنة العملية من خلال وضع الشباك الموحد ابتداء من الموسم القادم خدمة للحجاج مستقبلا.

وثمن الوزير المجهودات المبذولة لإنجاح موسم الاصطياف 2018، مسجلا إرتياحه للتقاريرالمقدمة داعيا في نفس الوقت الى تكثيف التعاون.