بدوي يدشّن أنبوب نقل الغاز بين إليزي و جانت

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية على تدشين المحطّة النهائية لأنبوب نقل الغاز بين إليزي و جانت والذي يعبر مسافة 379كلم .

وحسب بدوي أنّ هذه ثالث منشأة كبيرة بعد حاسي بارودة بتيميمون و أحد أهم مشاريع القرن، أنبوب الغاز بين تيديكلت و تمنراست على مسافة 530 كلم.

وقد أنجز من قبل أربع شركات وطنية إضافة إلى مكاتب دراسات وطنية لآجال 40 شهرا حسب البطاقة التقنية للمشروع.

وسيضمن هذا المشروع تموين سكان مدينة جانت والمناطق المجاورة لها على غرار فضنون و برج الحواس وإفني و إهرير بالغاز الطبيعي.

إضافة إلى تزويد محطة توليد الكهرباء بهذه الطاقة الحيوية التي تشتغل إلى حد الآن بمادة المازوت.