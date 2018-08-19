بدوي يدشّن المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريطانيا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بدوي يدشّن المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريطانيا صورة النهار
بقلم أمينة لعلالي

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على تدشين المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريطانيا.

من جهته قام وزير الداخلية الموريطاني رفقة بدوي بتدشين المعبر الحدودي البري من الجانب الموريطاني.

للتذكير يعتبر المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريطانيا، إضافة نوعية لعلاقات التعاون بين البلدين.

ويأتي فتح هذا المعبر الحدودي الجديد الواقع على مستوى النقطة الكيلومترية 75جنوب تندوف،تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة.

ونظيره الموريتاني محمد عبد العزيز وتنفيذا لتوصيات الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة للبلدين المنعقدة في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital