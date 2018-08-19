بدوي يدشّن المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريطانيا

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على تدشين المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريطانيا.

من جهته قام وزير الداخلية الموريطاني رفقة بدوي بتدشين المعبر الحدودي البري من الجانب الموريطاني.

للتذكير يعتبر المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريطانيا، إضافة نوعية لعلاقات التعاون بين البلدين.

ويأتي فتح هذا المعبر الحدودي الجديد الواقع على مستوى النقطة الكيلومترية 75جنوب تندوف،تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ونظيره الموريتاني محمد عبد العزيز وتنفيذا لتوصيات الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة للبلدين المنعقدة في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة.