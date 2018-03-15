بدوي يدعو البلديات لترشيد نفقات الإستهلاك الطاقوي

دعا اليوم الخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، البلديات إلى تقليص النفقات المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي.

وأوضح الوزير ، في مداخلته بمناسبة إختتام اشغال الندوة المتعلقة بالنجاعة الطاقوية أن الجماعات المحلية طرفا أساسيا وفاعلا في ضمان الانتقال الطاقوي.

والمساهمة فيه بفعالية من خلال تطوير وتشجيع المشاريع التي تستخدم الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك.

وهذا بوضع الضوابط لرفع تحديات التنمية المستدامة من خلال مقاربة منسجمة في اطار مدمج لترقية استعمالات الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية على المستوى المحلي.

مضيفا استخدام الطاقة الشمسية و اقتناء تجهيزات مقتصدة للطاقة و تبني سلوكات من شانها تقليص الاستهلاك.

سيما في مجال الانارة العمومية والمنشآت الادارية والمدارس وكذا المساجد والمنشآت العمومية في المناطق المعزولة والنائية والمناطق الزراعية وفضاءات النشاط.

وأوضح في هذا الشأن ان فواتير الكهرباء والغاز باتت عبئا ثقيلا على الميزانيات المحلية خاصة الانارة العمومية التي تمثل أكبر مصدر لاستهلاك الطاقة .