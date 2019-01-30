بدوي يرد على إنشغالات المواطنين بخصوص التدفئة المدارسية

رد وزير الداخلية نور الدين بدوي على انشغالات طرحها مواطنون من شتى ولايات الجزائر بخصوص التدفئة المدارسية.

رد بدوي كان على صفحته الريمية على تويتر، حيث نشر: إذ نشكر الذين ساهموا عبر منشور سابق.

بطرح الحالات التي تتطلب التدخل من قبل السلطات.

نعلمهم بأنه تمت دراسة جل الانشغالات المذكورة في التعليقات ونقلها إلى الهيئات المركزية والمحلية للنظر فيها ومعالجتها في أقرب الآجال.