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بدوي يرد على إنشغالات المواطنين بخصوص التدفئة المدارسية

الوطني
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بدوي يرد على إنشغالات المواطنين بخصوص التدفئة المدارسية بدوي
بقلم مصطفى.ق

رد وزير الداخلية نور الدين بدوي على انشغالات طرحها مواطنون من شتى ولايات الجزائر بخصوص التدفئة المدارسية.

رد بدوي كان على صفحته الريمية على تويتر، حيث نشر: إذ نشكر الذين ساهموا عبر منشور سابق.

بطرح الحالات التي تتطلب التدخل من قبل السلطات.

نعلمهم بأنه تمت دراسة جل الانشغالات المذكورة في التعليقات ونقلها إلى الهيئات المركزية والمحلية للنظر فيها ومعالجتها في أقرب الآجال.


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