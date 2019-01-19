بدوي يرد على تأويلات تصريحاته

رد وزير الداخلية نور الدين بدوي على تأويلات تصريحاته اليوم حول ظاهرة الحرڨة، والتي أدلى بها صباح اليوم.
ونشر بدوي في صفحتهة الرسمية على تويتر: أُخرجت المعاني من سياقها ويتم ترويج قراءات مغلوطة مقتبسة من كلمتي الإفتتاحية للمنتدى الوطني.
الذي خصصناه لظاهرة الحرقة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على من يقوم بهاته الهجرة الانتحارية.
و الذي أوضحت من خلاله أن مثل هاته الوسائط أصبحت مكان يتواجد فيه أصحاب النوايا السيئة، و ليست وسائط سلبية في حد ذاتها.
وأعاد الوزير نص الكلمة الافتتاحية خلال المنتدى.
🔴 #تدقيق للرأي العام.
أُخرجت المعاني من سياقها و يتم ترويج قراءات مغلوطة مقتبسة من كلمتي الإفتتاحية للمنتدى الوطني الذي خصصناه لظاهرة الحرقة و تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على من يقوم بهاته الهجرة الانتحارية، و أعيد هنا النص المعني كاملا.. pic.twitter.com/fyEUal5x4U
— Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) January 19, 2019
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