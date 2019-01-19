بدوي يرد على تأويلات تصريحاته

رد وزير الداخلية نور الدين بدوي على تأويلات تصريحاته اليوم حول ظاهرة الحرڨة، والتي أدلى بها صباح اليوم.

ونشر بدوي في صفحتهة الرسمية على تويتر: أُخرجت المعاني من سياقها ويتم ترويج قراءات مغلوطة مقتبسة من كلمتي الإفتتاحية للمنتدى الوطني.

الذي خصصناه لظاهرة الحرقة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على من يقوم بهاته الهجرة الانتحارية.

و الذي أوضحت من خلاله أن مثل هاته الوسائط أصبحت مكان يتواجد فيه أصحاب النوايا السيئة، و ليست وسائط سلبية في حد ذاتها.

وأعاد الوزير نص الكلمة الافتتاحية خلال المنتدى.