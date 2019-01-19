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بدوي يرد على تأويلات تصريحاته

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بدوي يرد على تأويلات تصريحاته
بقلم مصطفى.ق

رد وزير الداخلية نور الدين بدوي على تأويلات تصريحاته اليوم حول ظاهرة الحرڨة، والتي أدلى بها صباح اليوم.

ونشر بدوي في صفحتهة الرسمية على تويتر: أُخرجت المعاني من سياقها ويتم ترويج قراءات مغلوطة مقتبسة من كلمتي الإفتتاحية للمنتدى الوطني.

الذي خصصناه لظاهرة الحرقة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على من يقوم بهاته الهجرة الانتحارية.

و الذي أوضحت من خلاله أن مثل هاته الوسائط أصبحت مكان يتواجد فيه أصحاب النوايا السيئة، و ليست وسائط سلبية في حد ذاتها.

وأعاد الوزير نص الكلمة الافتتاحية خلال المنتدى.


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