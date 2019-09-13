بدوي يستجيب لمطالب نواب إليزي لحل مشاكل المناطق النائية

ناقش نواب ولاية إليزي بالبرلمان، خلال لقائهم بالوزير الأول، نور الدين بدوي عدداً من انشغالات ومطالب سكان الولاية.

وأكدوا أن الحكومة تجاوبت مع أغلب المطالب، أبرزها تزويد التجمعات السكانية النائية البعيدة عن المراكز الحضرية بالكهرباء والغاز وربطها بالطرقات.

وطالب النواب، بربط بعض مناطق الولاية كتماجرت، وتايني وأريكين، تيافتي، وأوهانت، وكذا تيمروالين ومراكسن بالكهرباء والغاز والطرقات، وتدعيمها بمختلف الضروريات.

وتم الاتفاق مع الوزير الأول على تلبية مطالب سكان الولاية وحل مشاكلهم التنموية.

وجاء ذلك في تعليمة من الوزير الأول موجهة لوزيري الأشغال العمومية والطاقة عن طريق وزير الداخلية.

وشدد بدوي على تلبية مطالب سكان المناطق المذكورة، مواصلة لقرارات الحكومة المتخذة لفائدة سكان الجنوب للارتقاء بالتنمية.