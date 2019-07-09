بدوي يستعرض التدابير المتّخذة لمرافقة مسار الحوار الشامل أمام بن صالح

استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي استعرض الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية للبلاد.

وسمح اللقاء بإجراء تقييم شامل للوضع السياسي، على ضوء المقاربة السياسية التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه تم خلال اللقاء أيضا استعراض التدابير، التي تعتزم الدول اتخاذها لمرافقة مسار الحوار الشامل

الذي سيتناول كل الإنشغلات، المتعلقة بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، كما تناول الوزير الأول خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة،

في إطار دعم توازنات الخزينة والأرصدة المالية والمقترحات، للحد من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وتحقيق أكبر قدر ممكن،

من التوفير في موارد الخزينة، من أجل تقليص عجز الميزانية، كما استعرص بديو أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه المواطنين.

وبصفة خاصة فئة الشباب من خلال تعزيز أجهزة دعم تشغيل الشباب.