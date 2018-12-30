بدوي يستقبل المدير العام للحماية المدنية الموريتانية

الوطني
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بدوي يستقبل المدير العام للحماية المدنية الموريتانية
بقلم نويس عبد الجلال

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مساء اليوم الأحد،  المدير العام للحماية المدنية الموريتانية، مختار ولد محمد مبارك.

وحسب تغريدة للوزير، في التويتر، أن الإستقبال والزيارة يدخلان في إطار زيارة عمل التي يقوم بها المدير العام للحماية المدنية الموريتانية في الجزائر.


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