بدوي يسلم مهام الوزير الأول لخليفته صبري بوقادوم

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بدوي يسلم مهام الوزير الأول لخليفته صبري بوقادوم
بقلم مصطفى.ق

شهد مقر قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان، مساء اليوم الخميس، مراسم تسليم وتسلم المهام بين الوزير الأول المستقيل وخلفه بالنيابة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن الوزير الأول المستقيل نور الدين بدوي قد سلم المهام لخلفه الوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم.

وحضر المراسم عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب الأمين العام للحكومة.

وكان بدوي قد قدم استقالته في وقت سابق اليوم، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أقال الرئيس تبون وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وقام بتعيين وزير السكن كمال بلجود وزيرا للداخلية بالنيابة.


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التعليقات (1)

  • Mohamed amin

    ان شاء الله يكون رئيس في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وذلك بعد الفراغ السياسي في الجزائر
    http://WWW.DZINFO4.COM

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