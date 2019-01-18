عاجل

بدوي يشرف على إفتتاح منتدى وطني حول ظاهرة “الحرقة”

الوطني
  • -
  • 0
بدوي يشرف على إفتتاح منتدى وطني حول ظاهرة “الحرقة”
بقلم نويس عبد الجلال

يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، غدا السبت، على إفتتاح أشغال المنتدى الوطني حول ظاهرة “الحرقة “.

وحسب الصفحة الرسمية للوزير، أن أشغال المنتدى تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يومي19 و20 جانفي، بقصر الأمم نادي الصنوبر، بالعاصمة.

هذا وسيكون المنتدى الذي يخص ظاهرة الحرقة  وتحليلها كقضية إجتماعية تحت شعار”مستقبل شبابنا ـ مسؤولية مشتركة”.

ويهدف هذا المنتدى، إلى توفير فضاء للتشاور، والتبادل، حول مقاربة موضوعية و عملية بخصوص ظاهرة الحرقة.

 إذ سيسمح للمشاركين، لاسيما الخبراء و الباحثين و كذا ممثلي المجتمع المدني، من تحليل هذه الظاهرة و تشخيص أسبابها.

مع إقتراح حلول و توصيات من شأنها أن تدعّم الإجراءات المتبناة من طرف السلطات العمومية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com