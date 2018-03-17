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بدوي يشرف على افتتاح ملتقى دولي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية

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بدوي يشرف على افتتاح ملتقى دولي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية
بقلم عايدة.ع

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، على افتتاح ملتقى دولي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

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