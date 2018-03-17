بدوي يشرف على افتتاح ملتقى دولي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية

تسبب حادث انقلاب حافلة بمنطقة علي منجلي بولاية قسنطينة، في وفاة رعية تونسية وجرح 10 آخرين.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع "للنهار" اليوم السبت ،…
نظمت الجمعية الوطنية للعناية بالمريض وذوي الإحتياجات الخاصة وجمعية البر والإحسان الوطنية زواج جماعي لفائدة 30 عريس من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وحسب مصادر النهار، فإنّ حفل…
شهدت أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة استقرارا ملحوظا نظرا لوفرة المنتوج، والعينة كانت من سوق الجملة بخميس الخشنة.
حيث انعكس المنتوج الوافر بالايجاب على أسعار الخضر…
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