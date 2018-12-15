بدوي يشرف غدا على أشغال الندوة الوطنية للمرصد الوطني للمرفق العام

يشرف وزير الداخلية، نور الدين بدوي، غدا الأحد، على أشغال الندوة الوطنية للمرصد الوطني للمرفق العام.

وحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، سيتمحور موضوع الندوة، حول “جودة المرفق العام”.

كيف يمكن للإدارة أن تحسن أساليب و آليات خدماتها الإدارية و التسييرية ليستفيد منها المواطن، والتي ستنعقد أشغالها بمقر النادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وسيتباحث خلال هذه الندوة، أساتذة و مختصين ومسؤولين مركزيين ومحليين وكذا منتخبين.

للمساهمة في إثراء التفكير حول الارتقاء بأداء الخدمة العمومية، استجابة لمتطلبات وتطلعات المواطنين.

كما ستؤول نقاشاتها إلى صياغة توصيات عملية حول تحسين أساليب وآليات الخدمات على مستوى الإدارة العمومية.