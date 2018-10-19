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بدوي يشرف غدا على إفتتاح السنة الدراسية بالمدرسة الوطنية للإدارة

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بدوي يشرف غدا على إفتتاح السنة الدراسية بالمدرسة الوطنية للإدارة
بقلم مصطفى.ق

يشرف غدا السبت وزير الداخلية نور الدين بدوي على إفتتاح السنة الدراسية 2019-2018 للمدرسة الوطنية للإدارة-مولاي أحمد مدغري بالعاصمة.

ونشر بدوي على صفحته الرسمية في تويتر :”أشرف، يوم غد السبت إن شاء الله على إفتتاح السنة الدراسية 2019-2018.

للمدرسة الوطنية للإدارة-مولاي أحمد مدغري، بحضور عدد من الزملاء أعضاء الحكومة.

حفل الافتتاح سيكون بحضور عدد من الوزراء.


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