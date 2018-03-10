بدوي يشرف غدا على دورة تكوينية وطنية لفائدة المنتخبين المحليين

سيشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي غدا الاحد دورة تكوينية وطنية لفائدة المنتخبين المحليين.

وتقام الدورة بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة و سيستفيد منها 1783 منتخب محلي.

قصد تحسين تسييرهم المحلي وتقديم خدمة نوعية تستجيب لتطلعات المواطنين.

في اطار البرنامج التكويني المتعدد السنوات المسطر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

واوضح بيان للوزارة اليوم أنه سيتم بث هذه الدورة عبر 48 ولاية وجميع الولايات المنتدبة بفضل تقنية التحاضر عن بعد.

وسيتم التطرق خلال هذه الدورة الى المجالات المرتبطة بالتسيير المحلي على غرار مهام وتنظيم البلدية.

المالية المحلية، الصفقات العمومية، التنمية المحلية، الحالة المدنية وتنقل الاشخاص والممتلكات.

وكذا المنازعات ي تسيير الموارد البشرية والتسيير والوقاية من المخاطر.