بدوي يشيد بجهود الجيش لإنقاذ المواطنين في فيضانات تمنراست

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بدوي يشيد بجهود الجيش لإنقاذ المواطنين في فيضانات تمنراست من الأرشيف
بقلم خ.صديق

اشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر بجهود أفراد الجيش الشعبي الوطني وأعوان الحماية المدنية ومختلف الاسلاك الامنية،

وتدخلاتهم الفعالة من أجل انقاذ المواطنين واسعافهم والتكفل بالمتضررين منهم بعين قزام وغيرها من مناطق ولاية تمنراست وباقي ولايات الوطن.

وأوضح بدوي أنّ مصالحه”تتابع عن كثب و باهتمام ويقظة كبيرين الوضع على اثر الاضطرابات الجوية الاخيرة التي مست بعض ولايات الوطن”،

مؤكدا أنه تم اسداء تعليمات صارمة للسلطات المحلية قصد اصلاح الاضرار وترميم المنشآت القاعدية، والتكفل بالمواطنين المتضررين،

موضحا أنّ اللجنة المتعددة القطاعات التي تم ايفادها لولاية تمنراست تعكف على تشخيص الوضع من خلال  معاينة ميدانية وجوارية.


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