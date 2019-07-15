بدوي يصدر قرار  تخصيص 28 طائرة لنقل الأنصار إلى القاهرة !

ترأس الوزير الأول للبلاد نور الدين بدوي ظهيرة اليوم الإثنين إجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة التحضيرات الخاصة بتنقل أنصار الخضر إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وخرج هذا الإجتماع بقرار إقامة جسر جوي لنقل مناصري الفريق الوطني إلى القاهرة من خلال تخصيص ثمانية وعشرين (28)طائرة لهذا الغرض، ستسمح بنقل حوالي4800 مناصر.

وشةارك في الإجتماع الوزراء المكلفون بالخارجية والداخلية والمالية والشباب والرياضة والنقل والسياحة وممثلي وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى مسؤولي شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي وكذا الديوان الوطني للسياحة والنادي السياحي الجزائري.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ السيد الوزير الأول الفريق الوطني لكرة القدم على إثر تأهله للدور النهائي لكأس إفريقيا للأمم، مثمنا الروح الوطنية العالية للمناصرين الذين أبو إلا أن يساندوا منتخبنا خلال كل أدوار هذه المنافسة القارية، وأولئك الذين عبروا عن رغبتهم التنقل لمؤازرته بمناسبة المقابلة النهائية، حيث أكد على التزام الحكومة وعزمها تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للاستجابة لهذا المطلب.

وعلى ضوء ذلك، أكد الوزير الأول على وجوب تظافر جهود كل المتدخلين وتجنيد كل الوسائل المتوفرة لنقل أكبر عدد ممكن من المناصرين وضمان أحسن ظروف للتكفل بهم خلال مرحلتي الذهاب والعودة إلى أرض الوطن، مقررا ما يأتي:

أولا:إقامة جسر جوي لنقل المناصرين إلى القاهرة، من خلال تخصيص ثمانية وعشرين (28)طائرة لهذا الغرض، ستسمح بنقل حوالي4800 مناصر، ليلة الخميس إلى الجمعة القادمة، على أن يراعى في توزيع الرحلات إتاحة فرصة السفر لمؤازرة المنتخب الوطني لكل المواطنين من مختلف ربوع الوطن، لاسيما ولايات الجنوب،

ثانيا:إنشاء خلية تنسيق على مستوى الوزارة الأولى، يشرف عليها السيد رئيس ديوان الوزير الأول، تتشكل من ممثلي كل الأطراف المعنية، تتولي المتابعة الانية لمختلف التحضيرات ومراحل تنقل المناصرين إلى غاية عودتهم إلى التراب الوطني،

ثالثا: تكليف السيد وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، باتخاذ كل التدابير بصفة استباقية لتوفير العدد الكافي من تذاكر حضور المقابلة النهائية لفائدة مناصري الفريق الوطني،

رابعا:تكليف النادي السياحي الجزائري، بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،بتفعيل نفس المخطط المتبع فيما سبق للتكفل بكل جوانب تنقل المناصرين (التسجيل، التأشيرة، تذاكر السفر وتنقل المناصرين بالقاهرة)، مع الحرص كل الحرص على ضمان أحسن الظروف لهم خلال كل فترة تواجدهم بالقاهرة،

من جهة أخرى، ألح السيد الوزير الأول على وجوب اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة كل المناصرين إلى أرض الوطن ضمن أحسن الظروف، بما في ذلك أولئك المتواجدين حاليا بمصر والذين فضلوا تمديد فترة إقامتهم بهذا البلد الشقيق، قصد مؤازرة فريقنا الوطني خلال المقابلة النهائية لهذه المنافسة القارية، متمنيا للخضر التوفيق في تحقيق الآمال الكبيرة التي يعلقها عليهم كل الشعب الجزائري، في الانتصار والتتويج للمرة الثانية باللقب القاري.