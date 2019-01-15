بدوي يطالب بتفعيل دور المنتخبين والتكفل بمختلف إنشغالات المواطنين

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لمختلف بلديات الجزائر العاصمة.

وجاءت هذه الزيارة، بمناسبة الإحتفالات المخلدة لليوم الوطني للبلدية و التي تقام عبر كافة بلديات الوطن، أين إستهلها الوزير من بلدية واد قريش.

وفي تغريدة لبدوي عبر صفحته الرسمية بالتويتر، أكد أنه دائرته تسعى لتقريب الإدارة من المواطن من خلال تفعيل دور المنتخبين، والإنصات لإنشغالات المواطن.

وطالب ذات المسؤول، الجميع بذل مجهود متكامل للتكفل بإنشغالات السكان، خاصة في مجال السكن، بمختلف الصيغ، و إنجاز مختلف المرافق لفائدة الشباب.