بدوي يعرض على بن صالح تحضيرات الحكومة للدخول الإجتماعي المقبل

قدم الوزير الاول ، نور الدين بدوي لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، حصيلة تحضيرات الحكومة للدخول الاجتماعي المقبل.

وما وفرته الحكومة من امكانيات ووسائل لنقل الانصار الى مصر .

وخلال لقاء رئيس الدولة و الوزير الأول اليوم، إستعرضا الأوضاع السياسية في البلاد، كما إستعرضا نتائج الإجتماع الوزاري الأخير للوزير الاول والحكومة.

وأعرب رئيس الدولة عن تقديره لمجهودات الجيش الوطني الشعبي في نقل انصار الخضر الى مصر، و مدى الإحترافية التي نفذ بها عملية النقل.

كما اشاد رئيس الدولة باحترافية قادة الطائرات العسكرية وشركات النقل الجوي.