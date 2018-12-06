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بدوي يعزي عائلة الفنان أحمد حمدان المعروف بـ “الطاكسي المجنون”

الوطني
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بدوي يعزي عائلة الفنان أحمد حمدان المعروف بـ “الطاكسي المجنون”
بقلم م . فيصل

عزى اليوم الخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي عائلة الفنان أحمد حمدان والذي توفي عن يناهز 61 سنة .

ونشر بدوي عبر موقعه الرسمي على التويتر” على “إثر المصاب الجلل الذي مسّ عائلة الفنان القدير أحمد حمدان”.

“أتقدم بأخلص التعازي لعائلة المرحوم و إلى العائلة الفنية الجزائرية جمعاء”.

واضاف “رحم اللّه الفقيد و أنزل على قلوب ذويه رحمة و في نفوسهم أنعام الصبر و جميل السلوان” إنا للّه و إنا إليه راجعون.

وللإشارة فقد توفي أمس الفنان أحمد حمدان وإسمه الحقيقي أحمد غوبوبة بعد تدهور وضعيته الصحية عن عمر ناهز الـ61 عاما.


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