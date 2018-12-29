بدوي يعزي عائلة المجاهد “عبد المالك بن حبيلس”

عزى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، عائلة رئيس المجلس الدستوري الأسبق والراحل عبد المالك بن حبيلس.

ونشر الوزير، تعزيته عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك حيث كتب “لقد تلقیت ببالغ الحزن و الأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله عبد المالك بن حبیلس، الرئیس السابق للمجلس الدستوري، و الذي أفنى حياته خدمةً للجزائر كمناضل في الحركة الوطنیة قبل الإستقلال و كإطار سامي بعد إسترجاع السیادة الوطنیة.

مضيفا “على إثر ھذا المصاب الجلل، أتقدم بأخلص التعازي إلى عائلة الفقید داعیا المولى عز و جل أن یتغمده برحمته الواسعة و أن یسكنه فسیح جنانه”.

للإشارة، توفي المجاهد بن حبيلس عبد المالك ليلة أمس عن عمرناهز98 سنة، ووارى الثرى عشية اليوم بمقبرة سيدي نعمان بالعاصمة.