بدوي يعزي عائلة المرحوم المجاهد صالح رحماني

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نور الدين بدوي اليوم الأربعاء تعازيه لعائلة المرحوم المجاهد صالح رحماني إثر وفاته.

وفي رسالة التعزية التي بعث بها بدوي لعائلة الوزير، قال ” علمت بالابتلاء الذي حل بأسرتكم الكريمة وأهليكم الأبرار، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المجاهد صالح رحماني.”

وأضاف ” واذ اشاطر كافة العائلة احزانها في هذا المصاب الجلل، فاني ادرك الاثر البليغ والجرح العميق الذين يخلفهما فقد الحبيب.”

وواسى بدوي بأسمى العبارات عائلة الفقيد، متمنيا أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.