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بدوي يعطي إشارة انطلاق تصدير “الإسمنت” عن طريق السكك الحديدية ببسكرة

أخبار الجزائر
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بدوي يعطي إشارة انطلاق تصدير “الإسمنت” عن طريق السكك الحديدية ببسكرة
بقلم شهرزاد مزياني

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي من بسكرة، إشارة انطلاق تصدير “الإسمنت” عن طريق السكك الحديدية.

وقال نور الدين بدوي على هامش زيارته لمصنع “سيلاس” للإسمنت ببلدية جمورة ببسكرة، إنّ الجزائر اليوم أصبحت تلبي حاجاتها في مجال الإسمنت .

مضيفا أنه ممكن رفع التحدي الاقتصادي المبني على ثروات البلاد الموجودة عبر التراب الوطني”.

كما دعا الوزير ، إلى ضرورة الانفتاح على الأسواق الإفريقية، خاصة في مجال التصدير  وتشجيع المستثمرين إلى توجيه منتجاتهم إلى باقي الأسواق العالمية بعد إفريقيا.

وأضاف بدوي، أنه من واجب الدولة مرافقة و مساعدة من له الشجاعة في الإستثمار، ورفع تحدي خلق الثروة، خاصة بفضل التحفيزات الموجودة في المناطق الجنوبية”.


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