بدوي يعلن عن إطلاق عملية كبرى لرفع مستوى وتأهيل الهياكل المحلية

أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي عن إطلاق عملية كبرى لرفع مستوى وتأهيل وتهيئة الهياكل المحلية ذات العلاقة المباشرة مع المواطن.

هذه العملية جاءت بأمر من الرئيس بوتفليقة وحرصا منه على أنسنة ظروف الاستقبال.

والتقى بدوي اليوم بالإطارات المركزية لوزارة الداخلية في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية.

من أجل الوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع التي تسعى الوزارة لتجسيدها.

واسدى بدوي تعليمات لتسريع وتيرة تجسيد المشاريع خاصة منها المتعلقة بالعصرنة ومشاريع انتاج وتطوير وتعميم الوثائق المؤمنة.

وذكر الوزير بضرورة إحترام المقاييس الدولية في المجال من أجل تقديم خدمات عصرية للمواطن.

كما اطلع بدوي على مدى تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة الامراض المتنقلة عبر المياه.

وأمر بإعادة تأهيل المكاتب البلدية للنظافة كهيئة مركزية للصحة الجوارية على المستوى المحلي.

مؤكدا على تزويد هذه المكاتب بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية اللازمة.

بالتنسيق مع مختلف الوزارات بما يضمن السير الحسن لهذه الهياكل.

والتدخل الفعال من أجل الوقاية من الظواهر المهددة للصحة العمومية.