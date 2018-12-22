بدوي يمنح ولاية ميلة 1200 مليار سنتيم لإنجاز المشاريع التنموية

الوطني
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بدوي يمنح ولاية ميلة 1200 مليار سنتيم لإنجاز المشاريع التنموية
بقلم نسرين محفوف

منح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، ولاية ميلة، مبلغ 1200 مليار سنتيم، كميزانية خاصة بإنجاز المشاريع التنموية.

وحسب بيان ولاية ميلة، ستوجه الميزانية لفائدة المواطنين، لإيصال المياه الشروب، وإصلاح الطرقات والتهيئة الحضرية، وإعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية، وانجاز المطاعم المدرسية.

بالإضافة إلى ربط وإيصال الكهرباء والغاز إلى الكثير من التجمعات السكانية، واقتناء الحافلات لنقل تلاميذ المدارس.

وأشارت أن الإعتمادات المالية، جاءت وفق طلب مقدم من طرف الوالي، عمير محمد، لوزير الداخلية، الذي استجاب للطلب، إيمانا منه بضرورة التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروفهم.


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