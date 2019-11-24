بدوي ينهي مهام الأمين العام بالنيابة ورئيسة ديوان وزارة الصناعة

أمر الوزير الأول نور الدين بدوي خلال اجتماع الحكومة أمس بانهاء مهام كل من الأمين العام بالنيابة بوزارة الصناعة و المناجم ورئيسة ديوان الوزيرة.

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة لـ”النهار أونلاين” أن المعنيين تم منعهما صبيحة اليوم من الإلتحاق بمكتبهما و تبليغهما بقرار انهاء مهامهما من قبل الوزير الأول.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” فإن الوزير قد أعطى تعليماته أمس لوزيرة الصناعة جميلة تمازيرت إخناش خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس وزاري مشترك بخصوص إنهاء مهام الأمين العام بالنيابة ورئيسة الديوان

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار أونلاين”عنن ذات المصادر فإن الأمين العام بالنيابة قد تم تعينه شهر جويلية المنصرم.

وكان الأمين العام بالنيابة الذي أنهيت مهامه اليوم قد شغل منصب مدير عام تسيير الشركات العمومية بوزارة الصناعة في حقبة استوزار بوشوارب قبل أن ينهي مهامه وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.

وعاد هذا الأخير إلى وزارة الصناعة من خلال منصب أمين عام بالنيابة عينته فيه وزيرة الصناعة و المناجم الحالية شهر جويلية المنصرم خلفا لخير الدين مجوبي قبل أن تنهى مهامه اليوم.

فيما شغلت رئيسة الديوان منصب مكلفة بالإتصال على مستوى وزارة الصناعة خلال فترة بوشوارب قبل أن يتم تعيينها في منصب رئيسة ديوان من قبل الوزيرة الحالية.