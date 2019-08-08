بدوي يُخصص 150 مليار سنتيم لاستكمال مشروع صرف المياه المستعملة بغرداية

خصص الوزير الأول نور الدين بدوي،150 مليار سنتيم لاستكمال وإعادة النظر في أشغال مشروع انجاز المجمع الرئيسي لصرف المياه الستعملة لبلديات ميزاب،الضاية، غرداية،بنورة والعطف.

وأكّد وزير الموارد المائية علي حمام،خلال زيارة عمل وتفقد لولاية غرداية،أن الولاية لا تعرف نقص في التموين بالمياه الصالحة للشرب.

وأشار الوزير،أن الانشغال المطروح على المستوى المحلي يتعلق أساسا بمجال التطهير.

وقام علي حمام، بزيارة محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية العطف،أين استمع فيها لعرض شامل حول واقع قطاع الموارد المائية بالولاية.

كما دعا في هذا سياق، إلى ضرورة استغلال المياه المستعملة للأربع محطات بعد تصفيتها في لري الفلاحي.