بدوي يُعزّي عائلة المجاهد محمد مهري

تقدم الوزير الأول نور الدين بدوي، بتعازيه لعائلة الراحل المجاهد والوزير الأسبق محمد مهري، الذي وافته المنية يوم الأحد، عن عمر يناهز 87 سنة، اثر مرض عضال.

وجاء في برقية التعزية للوزارة الأولى: “لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر نبأ الفاجعة، التي ألّمت بكم اثر وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد والوزير الأسبق محمد مهري رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا

وعلى إثر هذا المصاب الجلل لا يسعني أمام قضاء الله وقدره إلا أن أشاطركم الآلام والأحزان فيما أصابكم برحيله.

وأن أتقدم لكم بأخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة والتعاطف داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والغفران.

ويسكنه فسيح الجنان ويكرم مثواه وأن يلهمكم وذويه جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان.