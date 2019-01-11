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بدوي يُهنئ الجزائريين بمناسبة يناير

الوطني
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بدوي يُهنئ الجزائريين بمناسبة يناير
بقلم أمينة ج

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2969.

وفي تغريدة لبدوي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2969، وفي الذكرى السنوية الأولى لترسيم يناير عيدا وطنيا.
أتقدم لبنات وأبناء شعبنا بأحر التهاني، متمنيا للجميع موفور الصحة ولجزائرنا الأزلية مزيدا من الإزدهار”.
وختم بدوي التغريدة بـ “أسقاس أمقاز”.


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