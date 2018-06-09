بدوي: 20 ألف دركي لتأمين موسم اصطياف 2018

قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن مصالح دائرته الوزارية فعلت ثلاث مخططات لضمان موسم إصطياف آمن السنة الحالية.

وتحدث الوزير خلال اللقاء التحضري لموسم الإصطياف بقصر الأمم،انه قد تم تسخير حوالي 20 ألف دركي.

وذلك ضمن مخطط دلفين الخاص بتأمين موسم الإصطياف التابع للدرك الوطني.

وهذا من أجل ضمان امن وراحة الزوار المناطق التي تقع في إطار إقليم هذا السلك الأمني.

كما أشار أن المديرية العامة للأمن الوطني ستفعل المخطط الأزرق.

على مستوى 417 شاطى مسموح بالسباحة عبر14 ولاية ساحلية.

وتحدث نور الدين بدوي، على أن مصالح الحماية المدنية تعمل على تجسيد المخطط السنوي لضمان سلامة المواطنين والتدخل السريع عند الحاجة.

كما دعا ذات المسؤول،الجماعات المحلية لصيانة الطرقات واصلاح إشارات المرور واتباع جميع الإجراءات لتفادي حوادث المرور.