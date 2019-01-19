بدوي: 344 شخص أمام الجهات القضائية سنة 2018 بتهمة تهريب البشر

كشف وزير الداخلية ، تقديم 344 شخص أمام القضاء سنة 2018 ، 24 منهم أدينوا بالسجن النافذ ، بتهمة تهريب البشر.

كما أعلن عن فقدان 96 جزائريا، خلال رحلات الهجرة غير الشرعية، المنظمة عبر البحر، خلال سنة 2018.

وخلال انطلاق المنتدى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، اليوم السبت، أكد أن استفحال الظاهرة، يحتم علينا أن نستنهض العزائم.

ودعا نور الدين بدوي ، إلى تفسير الوضع والبحث عن آليات تطور هذه الظاهرة، ومعالجتها بكافة السبل.

وتسائل ” كيف تمكن هؤلاء الشباب من تنظيمها في مكان محدد ووقت معلوم، رغم أنهم من مختلف ولايات الوطن؟”.

وأضاف ” أكيد أن مثل هذا العمل ليس وليد الصدفةـ بل دبر باحكام، من أناس يمتهنون هذه الحرفة المقيتة”.

وقال إن ممتهنيها، هم أشخاص من بني جلدتنا، باعوا ضميرهم واعمت بصيرتهم الأطماع، دفعوا بشباب بريء وغير مدرك نحو المجهول