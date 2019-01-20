بدوي: 5 أحزاب و6 شخصيات سحبت استمارات الترشح للرئاسيات في يوم

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن تقدم 6 شخصيات وطنية لسحب استمارات الترشح للرئاسيات.

كما أكد بأن 5 أحزاب سياسية أيضا سحبت استمارات الترشح من قبل وزارة الداخلية، بهدف جمع التوقيعات للمشاركة في الإنتخابات.

ومن بين الأحزاب السياسية التي أعلنت ترشحها للإستحقاقات المقبلة حسب بدوي، حزب جبهة المستقبل.

إلى جانب حزب التجمع الجزائري، جبهة الشباب للمواطنة، النصر الوطني، وطلائع الحريات.

وقال بدوي إنه منذ أشهر طويلة ووزارة الداخلة باعتبارها المكلفة بالتحضير للعملية الإنتخابية، تسهر على ذلك وقد وفّرت كل الإمكانيات.

ومن هذه الإمكانيات يضيف بدوي، المادية منها والبشرية، كما أكد بأنه يمكن الولوج لقاعدة البيانات من قبل كل مواطن.

بهدف الحصول على كل المعلومات التي يريدها مشيرا إلى أن يوم الاربعاء ستفتح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابي.

وسيكون ممكنا لكل مواطن بلغ 18 تسجيل نفسه، أو تعديل البيانات الخاصة به، مثل الذين غيروا مقر إقامتهم.