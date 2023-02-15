برئاسة الرئيس الكوبي.. انعقاد منتدى الأعمال بين الجزائر-كوبا

تمّ انعقاد منتدى الأعمال بين وفود من الجزائر تحت اشراف وزير الصحة ، عبد الحق سايحي و كوبا، في إطار الدورة الـ 23 للجنة المختلطة الجزائرية الكوبية، يوم أمس الثلاثاء 14 فيفري 2023 بالعاصمة الكوبية هافانا، برئاسة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.

ويأتي هذا اللقاء لتعزيز الأواصر بين البلدين و دعم مستقبل العلاقات التجارية.

وقد تمّ خلال هذا المنتدى، الذي اختتم أشغاله اليوم الأربعاء، عرض القضايا الجوهرية التي تهم البلدين، وكذا مناقشة فرص و آفاق الاقتصاد والاستثمارات بينهما.