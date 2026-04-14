برئاسة بوغالي.. وفد برلماني يشارك في أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بتركيا

يشارك وفد من غرفتي البرلمان، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، المقرّر عقدها بمدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 أفريل 2026.

وحسب بيان للمجلس، يضم الوفد، عن المجلس الشعبي الوطني، كلاً من منذر بودن. نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضو دائم بالاتحاد البرلماني الدولي، محمد أنوار بوشويط، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وعضو دائم بالاتحاد البرلماني الدولي، فريدة اليمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو دائم بالاتحاد البرلماني الدولي. عولمي عمار، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بدرون زكرياء، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

