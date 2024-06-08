برئاسة صادي.. وفد الخضر يحل بالأراضي الأوغندية

حل وفد المنتخب الوطني الجزائري، ليلة اليوم السبت، بالأراضي الأوغندية، تحسبا لمواجهة الجولة الرابعة للمجموعة السابعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وترأس رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، وفد الخضر المتنقل إلى الأراضي الأوغندية، تحسبا لخوض مواجهة الجولة الرابعة للمجموعة السابعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أمام المنتخب الأوغندي، بعد غد الإثنين، ملعب “مانديلا” الوطني، بمدينة كامبالا، بداية من الساعة الخامسة مساء.

كما كان في إستقبال وفد المنتخب الوطني، لدى وصوله إلى مطار مدينة كامبالا، ممثلي السفارة الجزائرية بدولة أوغندا، ورحبوا بهم.

وللإشارة، يتقاسم الخضر، صدارة المجموعة السابعة بـ 6 نقاط رفقة 3 منتخبات أخرى وهي: أوغندا إلى جانب غينيا وموزبيق، مقابل 3 نقاط لبوتسوانا، وصفر نقطة للصومال، وبعد مرور 3 جولات عن التصفيات.