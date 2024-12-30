برئاسة عرقاب.. وفد وزاري يحل بوهران لتفقد عدد من المشاريع

حل وفد رفيع المستوى يترأسه وزير الدولة، وزير الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بولاية وهران من أجل تفقد العديد من المشاريع عبر الولاية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، حل كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير الري، طه دربال. أمس الأحد بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران.

ويضم الوفد الرؤساء المدراء العامون لكل من سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب الرؤساء المدراء العامون لمجمع الدراسات والإنجازات. ومجمع كوسيدار، وعدد من إطارات قطاعي الطاقة والري.

يشار أنه من بين المشاريع التي سيتفقدها الوفد مشروع محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض، محطة توليد الكهرباء بوتليليس، المركز الجهوي لقيادة المنظومة الكهربائية، مصنع العدادات الكهربائية و الغازية SAIEG.

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