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الرياضة

براباري: “الرياضيين الجزائريين عازمون على تشريف الجزائر في أولمبياد طوكيو”

بقلم كريم.تيغرمت
براباري: “الرياضيين الجزائريين عازمون على تشريف الجزائر في أولمبياد طوكيو”
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أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري عزم الراضيين الجزائريين المشاركين في أولمبياد طوكيو على تسريف الألوان الوطنية.

وصرح برباري، المتواجد رفقة البعثة الجزائرية في طوكيو، للإذاعة الوطنية: “الرياضيين الجزائريين تم وضعهم في أحسن الظروف، والسلطات اليبانية وضعت بروتوكول صحي صارم لضمان نجاح هذه الألعاب”

وأضاف: “الوفد الجزائري لم يكتمل بعد والعناصر الوطنية ستلتحق تواليا وفق البرنامج الذي وضعته الجهات المنظمة”.

وتابع خير الدين برباري: “الرياضيين الجزائريين عازمون على رفع التحدي وسيقدمون أحسن ما عندهم لتشريف الراية الوطنية، ونتمنى لهم كل التوفيق”.

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