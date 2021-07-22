براباري: “الرياضيين الجزائريين عازمون على تشريف الجزائر في أولمبياد طوكيو”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري عزم الراضيين الجزائريين المشاركين في أولمبياد طوكيو على تسريف الألوان الوطنية.
وصرح برباري، المتواجد رفقة البعثة الجزائرية في طوكيو، للإذاعة الوطنية: “الرياضيين الجزائريين تم وضعهم في أحسن الظروف، والسلطات اليبانية وضعت بروتوكول صحي صارم لضمان نجاح هذه الألعاب”
وأضاف: “الوفد الجزائري لم يكتمل بعد والعناصر الوطنية ستلتحق تواليا وفق البرنامج الذي وضعته الجهات المنظمة”.
وتابع خير الدين برباري: “الرياضيين الجزائريين عازمون على رفع التحدي وسيقدمون أحسن ما عندهم لتشريف الراية الوطنية، ونتمنى لهم كل التوفيق”.
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