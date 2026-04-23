براتب يصل 4000 دولار.. برنامج ESCWA يفتح آفاقا جديدة للطلبة

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، التابعة لـ الأمم المتحدة. عن فتح باب التقديم لبرنامج زمالة مميز في لبنان لسنة 2026.موجّه لفائدة الطلبة والخريجين الراغبين في اكتساب. خبرة مهنية داخل بيئة. دولية احترافية.

ويتيح هذا البرنامج للمترشحين المقبولين فرصة العمل ضمن فرق متخصصة في مجالات الاقتصاد. والسياسات العامة والتنمية، بما يعزز قدراتهم المهنية. ويمنحهم تجربة عملية داخل إحدى أبرز الهيئات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.

وحسب المعطيات المتوفرة، يستفيد المشاركون من عدة مزايا. من بينها راتب شهري قد يصل إلى 4000 دولار، إلى جانب فرصة تطوير المهارات المهنية. والانخراط في بيئة عمل متعددة الثقافات. فضلاً عن الحصول على شهادة وخبرة معترف بها دوليًا.

وحددت اللجنة تاريخ 30 أفريل 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح.داعيةً المهتمين إلى اغتنام هذه الفرصة. التي تُعد بوابة مهمة نحو مسار مهني دولي داخل المؤسسات الأممية.