براتب 1790 دولار شهريا.. فيزا شنغن مجانية إلى هذه الدولة

سيكون بإمكان الطلبة الراغبين بالسفر إلى أوروبا والحصول على تدريب مدفوع في واحدة من أفضل الجامعات في العالم. الحصول على فيزا شنغن مجانية للسفر إلى سويسرا.

ويتعين على الطلبة التسجيل في برنامج EPFL Excellence Research Internship 2025 في سويسرا. مع الإستفادة من فرصة رائعة تشمل فيزا شنغن مجانية وراتب شهري يغطي جميع النفقات.

كما يعد هذا البرنامج فرصة تدريب بحثي مدفوع الأجر مخصصة لطلاب البكالوريا والماجستير. يتم تنظيم التدريب في جامعة EPFL، إحدى أرقى المؤسسات البحثية في أوروبا. مع راتب شهري يقدّر بـ 1790 دولار لتغطية تكاليف السكن. النفقات المعيشية الأساسية. بالإضافة كذلك إلى إعفاء من رسوم الدراسة. وإجراءات مبسطة للحصول على التأشيرة وتصريح الإقامة. ناهيك عن خصم على الوجبات والأنشطة المختلفة. بالإضافة كذلك إلى دخول مجاني للمرافق الرياضية..

كما تشمل مجالات الهندسة، العلوم، التكنولوجيا، الرياضيات والبحث العلمي.

ومن شروط القبول، أن يكون المتقدم قد أتم على الأقل السنة الثانية من برنامج البكالوريا. ويكون مسجلا كطالب بدوام كامل في جامعته خلال فترة التدريب. بالإضافة كذلك إلى ترشيح المتقدم من قبل مكتب التبادل الدولي في جامعته. كما يجب إحضار السيرة الذاتية، ونسخة من جواز السفر (PDF).

تفاصيل البرنامج

الدولة: سويسرا.

المدينة: لوزان.

اسم البرنامج: EPFL Excellence Research Internship Program (ERIP) 2025.

الجهة المانحة: جامعة EPFL.

المدة: 3 أشهر.

آخر موعد للتقديم: 30 نوفمبر 2024.

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