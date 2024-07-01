براتب 74000 دج.. المحافظة السامية للرقمنة تُوظف

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة، عن فتح باب الترشح لشغل منصب مهندس في الإعلام الآلي لدى مصالحها في تخصص مطور.

وحسب بيان للمحافظة، يشترط أن تتوفر لدى المترشحين شهادة مهندس دولة في الاعلام الآلي على الأقل أوما يعادلها.

وللمترشحين الذين لا يملكون خبرة مهنية، يرجى ارفاق سيرهم الذاتية بكشف النقاط الخاص بالسنة الدراسية الأخيرة.

وأشار البيان، إلى أن المرتب سيكون ابتداء من 74000 دج.

ويتم ارسال السير الذاتية عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالمحافظة السامية للرقمنة: [email protected]. وذلك في أجل أقصاه 06 جويلية 2024 على الساعة الثانية عشر (12:00) زوالا.