براد بيت يستعيد شبابه

في لقطات تمت مشاركتها من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بدا براد بيت Brad Pitt شاباً وأصغر سناً مما هو عليه. في أحدث إطلالاته.

وظهر نجم هوليوود بإطلالة بالأبيض حيث ارتدى بنطلون وقميص بالأبيض. واعتمد تسريحة شعر قصير أشقر سبايكي وهي إطلالة تعيد المتابعين إلى لوك براد في فيلم Ocean 11 في العام 2001.

براد أخفى عينيه بنظارات شمسية خلال تصوير إعلان تجاري لإحدى العلامات التجارية الإيطالية التي تحمل اسم De’Longhi في فرنسا. ويبدو أن نجم Once Upon A Time in Hollywood كل ما كبر أصبح أكثر وسامة وشباباً.

اللقطات التي تمت مشاركتها لبراد، التقطت له بين أحضان الطبيعة الفرنسية وليس بعيداً عن شغفه وحبه لكروم العنب. إذ تم تصوير الإعلان في كروم العنب في منطقة فار ضمن مقاطعة الريفيرا الفرنسية يوم السبت.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الشراكة المستمرة بين براد بيت والعلامة التجارية التي تقوم بتصنيع آلات القهوة والاسبريسو الفاخرة.

أما بطلة الإعلان التجاري التي شاركت براد المشروع الجديد، فهي الممثلة كارينا بيوث Karina Beuthe. البالغة من العمر 53 عاماً، وقد ارتدت في موقع التصوير بنطلون موف مع قميص أوف وايت، واعتمدت تسريحة شعر مرفوع.

بروح عالية ومفعمة بالحياة، ظهرت صور براد الذي ارتسمت الابتسامة على وجهه. خلال حديثه مع طاقم العمل الذي يصور الإعلان.

التعاون بين براد والعلامة التجارية الإيطالية، بدأت في العام 2021، إذ تم تعيينه سفيراً لـDe’ Longhi. وكان براد قد تحدث عن هذا التعاون لـ”بيبول” في سبتمبر 2021 إذ قال حينها بما معناه “أريد أن أعمل مع الشركة الإيطالية. لأني أقدّر أسلوبهم في الحملة- لديهم ثقة بمنتجهم ويريدون أن يحتفلوا بتراثهم الإيطالي من دون المبالغة فيه”.