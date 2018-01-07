براعم فريق مدرسة لكرة القدم يغلقون الطريق بقرية بودوخة في سكيكدة

بعد حرمانهم من التنقل للعب مباراة بواسطة حافلة البلدية

أقدم، صباح أمس، براعم مدرسة كرة القدم لقرية بودوخة ببلدية عين قشرة في سكيكدة على قطع الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين سكيكدة وولاية جيجل، بالحجارة والمتاريس وإضرام النار في أغصان الأشجار، عقب اتهامهم لرئيس البلدية بممارسة “الحڤرة” والتهميش ضدهم بسبب تصفية حسابات شخصية، بعدما حرم أطفال الأكاديمية الكروية من استغلال حافلة البلدية.

وحسب رئيس الأكاديمية الرياضية، فإن الاحتجاجات تأتي عقب إصرار البلدية -حسبه- على تهميش دور الجمعية الرياضية الفتية التي تضم أكثر من 140 رياضي، وكان من المفروض أن يتنقل الفريق بحافلة البلدية، وفق الطلب الذي تقدمت به الجمعية، يوم الأربعاء الماضي، لـ”المير”، قصد التنقل للمشاركة في مقابلة بمدينة العلمة بولاية سطيف، غير أن البلدية لم ترسل الحافلة التي انتظرها الجميع من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثامنة والنصف، وهو ما حز في نفوس اللاعبين وأعضاء الجمعية، الذين قطعوا الطريق بطريقة عفوية، قبل أن يتدخل العقلاء ومصالح الدرك الوطني وأحد الخيّرين، الذي تكفل بنقل الفريق إلى مدينة العلمة، بعدما قام بكراء حافلة خاصة.

رئيس المجلس الشعبي البلدي رد على هده الاتهامات في اتصال مع “النهار”، حيث أكد بأن الجمعية الرياضية لم تستوف الشروط القانونية في طلبها المسلم للبلدية، وخاصة أن التنقل سيتم خارج إقليم الولاية، كما أنه لا توجد أي خلفية بينه وبين رئيس الجمعية أو أي طرف، وما على الجمعية ومن يقودها إلا التنسيق مع المصالح الإدارية للبلدية، في إطار الإمكانيات المادية التي تحوز عليها البلدية، التي ترفض أي مساومة أو سياسة لي الذراع.