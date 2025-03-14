براف: “كرمنا الوزير نذير العرباوي لتاريخه الرياضي الحافل في كرة اليد”

حظي الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الجمعة، بتكريم، من طرف جمعية اللجان الاولمبية الافريقية، اعترافا بتاريخه الرياضي الحافل في كرة اليد.

وجرى تكريم الوزير نذير العرباوي، من طرف رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الافريقية، مصطفى براف، وتسلم مجسم التكريم، وزير الرياضية وليد صادي، نيابة عن الوزير الأول نذير العرباوي.

وصرح بيراف، بخصوص هذا التكريم، لـ(و.أ.ج): “تم تكريم السيد نذير العرباوي نظير تاريخه الرياضي الحافل في رياضة كرة اليد, وكذا المجهودات الجبارة التي يبذلها على رأس الوزارة الأولى . نحن فخورون به ونتمنى له النجاح في مساره السياسي”.

من جهة حضي وزير الرياضة، وليد صادي، هو الآخر بتكريم من نفس الهيئة، لتهنئته بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي لـ”الكاف”. كما تم أيضا تكريم، رئبس اللجنة الاولمبية الجزائري، عبد الرحمان حماد، لاعادة انتخابه مؤخرا، لعهدة جديدة.