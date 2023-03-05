براف يحظى بتكريم رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

حظي الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى براف، بتكريم من طرف رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أحمد ولد يحي.

وتم تكريم مصطفى براف، على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة اللجان الوطينة الاولمبية الإفريقية المنعقد بالعاصمة الموريتانية نواقشط.

كما حرص رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أحمد ولد يحي، على تكريم براف، اعترافا بما قدمه طيلة سنوات للرياضة الإفريقية بصفة عامة.

يذكر أن مشاركة مصطف براف، في اجتماع اللجان الاولمبية الإفريقية، جاء باعتباره رئيس رابطة اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية.