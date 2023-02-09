براقي أرزقي أمام القضاء مجددا في ملف فساد جديد

سيمثل الوزير السابق للموارد المائية براقي ارزقي و اكثر من 65 متهم أمام القضاء مجددا. في ملف فساد جديد يتعلق بالوكالة الوطنية للسدود و التحويلات anbt. يتعلق بإبرام صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون.

ووجهت لبراقي ارزقي وأكثر من 65 متهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه. من بينها منح إمتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح .

وحسب مصادر النهار فإن الملف يحقق فيه قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى القطب الجزائي الإقتصادي و المالي. بسيدي امحمد، حيث استمع هذا الاخير. تقريبا الى معظم المتهمين في الموضوع على ان يتم الاستماع إلى الوزير السابق ارزقي براقي. بصفته الرئيس المدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات خلال الايام القليلة المقبلة .

وكشفت مصادر النهار ان الملف سيتم احالته على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية. نهاية شهر فيفري الجاري على ان يتم برمجة محاكمة المتابعين في الملف قريبا .

و الجدير بالذكر سبق ان ادين براقي ارزقي بعقوبات سالبة للحرية لمتابعته ملف المتعلق بالوكالة الوطنية للسدود. وتمت إدانته مستوى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي. بسيدي امحمد بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و تم تأييد الحكم على مستوى الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر.